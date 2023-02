IPL 2023: Date, Time, Groups, Venue, Schedule, Where to Watch- All Details

- Advertisement -

The 16th edition of the Indian Premier League (IPL) 2023 schedule was released on Friday and the countdown to the biggest domestic cricket tournament has begun. The tournament will begin on March 31 and defending champions Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings in the first match of IPL 2023. This year too 10 teams will be pouring their sweat and blood to become the ultimate champions.

IPL 2023: Venue

In IPL 2023, there are 12 venues for the tournament which include Ahmedabad, Lucknow, Mohali, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati, and Dharamsala.

IPL 2023: Groups

The IPL 2023 teams are divided into two groups.

Group A : Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Delhi Capitals, and Lucknow Super Giants

: Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Delhi Capitals, and Lucknow Super Giants Group B: Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Punjab Kings, and Gujarat Titans

IPL 2023: Opening Match

Defending champions Gujarat Titans will face Chennai Super Kings in the IPL 2023 tournament opener that will be played at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad on March 31, 2023.

IPL 2023: Full Schedule

Match No Day Date Time (IST) Home Team Away Team Venue 1 Fri 31-03-2023 7:30 PM Gujarat Titans Chennai Super Kings Ahmedabad 2 Sat 01-04-2023 3:30 PM Punjab Kings Kolkata Knight Riders Mohali 3 Sat 01-04-2023 7:30 PM Lucknow Super Giants Delhi Capitals Lucknow 4 Sun 02-04-2023 3:30 PM Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Hyderabad 5 Sun 02-04-2023 7:30 PM Royal Challengers Bangalore Mumbai Indians Bengaluru 6 Mon 03-04-2023 7:30 PM Chennai Super Kings Lucknow Super Giants Chennai 7 Tue 04-04-2023 7:30 PM Delhi Capitals Gujarat Titans Delhi 8 Wed 05-04-2023 7:30 PM Rajasthan Royals Punjab Kings Guwahati 9 Thu 06-04-2023 7:30 PM Kolkata Knight Riders Royal Challengers Bangalore Kolkata 10 Fri 07-04-2023 7:30 PM Lucknow Super Giants Sunrisers Hyderabad Lucknow 11 Sat 08-04-2023 3:30 PM Rajasthan Royals Delhi Capitals Guwahati 12 Sat 08-04-2023 7:30 PM Mumbai Indians Chennai Super Kings Mumbai 13 Sun 09-04-2023 3:30 PM Gujarat Titans Kolkata Knight Riders Ahmedabad 14 Sun 09-04-2023 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Punjab Kings Hyderabad 15 Mon 10-04-2023 7:30 PM Royal Challengers Bangalore Lucknow Super Giants Bengaluru 16 Tue 11-04-2023 7:30 PM Delhi Capitals Mumbai Indians Delhi 17 Wed 12-04-2023 7:30 PM Chennai Super Kings Rajasthan Royals Chennai 18 Thu 13-04-2023 7:30 PM Punjab Kings Gujarat Titans Mohali 19 Fri 14-04-2023 7:30 PM Kolkata Knight Riders Sunrisers Hyderabad Kolkata 20 S at 15-04-2023 3:30 PM Royal Challengers Bangalore Delhi Capitals Bengaluru 21 Sat 15-04-2023 7:30 PM Lucknow Super Giants Punjab Kings Lucknow 22 Sun 16-04-2023 3:30 PM Mumbai Indians Kolkata Knight Riders Mumbai 23 Sun 16-04-2023 7:30 PM Gujarat Titans Rajasthan Royals Ahmedabad 24 Mon 17-04-2023 7:30 PM Royal Challengers Bangalore Chennai Super Kings Bengaluru 25 Tue 18-04-2023 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Mumbai Indians Hyderabad 26 Wed 19-04-2023 7:30 PM Rajasthan Royals Lucknow Super Giants Jaipur 27 Thu 20-04-2023 3:30 PM Punjab Kings Royal Challengers Bangalore Mohali 28 Thu 20-04-2023 7:30 PM Delhi Capitals Kolkata Knight Riders Delhi 29 Fri 21-04-2023 7:30 PM Chennai Super Kings Sunrisers Hyderabad Chennai 30 Sat 22-04-2023 3:30 PM Lucknow Super Giants Gujarat Titans Lucknow 31 Sat 22-04-2023 7:30 PM Mumbai Indians Punjab Kings Mumbai 32 Sun 23-04-2023 3:30 PM Royal Challengers Bangalore Rajasthan Royals Bengaluru 33 Sun 23-04-2023 7:30 PM Kolkata Knight Riders Chennai Super Kings Kolkata 34 Mon 24-04-2023 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Delhi Capitals Hyderabad 35 Tue 25-04-2023 7:30 PM Gujarat Titans Mumbai Indians Ahmedabad 36 Wed 26-04-2023 7:30 PM Royal Challengers Bangalore Kolkata Knight Riders Bengaluru 37 Thu 27-04-2023 7:30 PM Rajasthan Royals Chennai Super Kings Jaipur 38 Fri 28-04-2023 7:30 PM Punjab Kings Lucknow Super Giants Mohali 39 Sat 29-04-2023 3:30 PM Kolkata Knight Riders Gujarat Titans Kolkata 40 Sat 29-04-2023 7:30 PM Delhi Capitals Sunrisers Hyderabad Delhi 41 Sun 30-04-2023 3:30 PM Chennai Super Kings Punjab Kings Chennai 42 Sun 30-04-2023 7:30 PM Mumbai Indians Rajasthan Royals Mumbai 43 Mon 01-05-2023 7:30 PM Lucknow Super Giants Royal Challengers Bangalore Lucknow 44 Tue 02-05-2023 7:30 PM Gujarat Titans Delhi Capitals Ahmedabad 45 Wed 03-05-2023 7:30 PM Punjab Kings Mumbai Indians Mohali 46 Thu 04-05-2023 3:30 PM Lucknow Super Giants Chennai Super Kings Lucknow 47 Thu 04-05-2023 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Kolkata Knight Riders Hyderabad 48 Fri 05-05-2023 7:30 PM Rajasthan Royals Gujarat Titans Jaipur 49 Sat 06-05-2023 3:30 PM Chennai Super Kings Mumbai Indians Chennai 50 Sat 06-05-2023 7:30 PM Delhi Capitals Royal Challengers Bangalore Delhi 51 Sun 07-05-2023 3:30 PM Gujarat Titans Lucknow Super Giants Ahmedabad 52 Sun 07-05-2023 7:30 PM Rajasthan Royals Sunrisers Hyderabad Jaipur 53 Mon 08-05-2023 7:30 PM Kolkata Knight Riders Punjab Kings Kolkata 54 Tue 09-05-2023 7:30 PM Mumbai Indians Royal Challengers Bangalore Mumbai 55 Wed 10-05-2023 7:30 PM Chennai Super Kings Delhi Capitals Chennai 56 Thu 11-05-2023 7:30 PM Kolkata Knight Riders Rajasthan Royals Kolkata 57 Fri 12-05-2023 7:30 PM Mumbai Indians Gujarat Titans Mumbai 58 Sat 13-05-2023 3:30 PM Sunrisers Hyderabad Lucknow Super Giants Hyderabad 59 Sat 13-05-2023 7:30 PM Delhi Capitals Punjab Kings Delhi 60 Sun 14-05-2023 3:30 PM Rajasthan Royals Royal Challengers Bangalore Jaipur 61 Sun 14-05-2023 7:30 PM Chennai Super Kings Kolkata Knight Riders Chennai 62 Mon 15-05-2023 7:30 PM Gujarat Titans Sunrisers Hyderabad Ahmedabad 63 Tue 16-05-2023 7:30 PM Lucknow Super Giants Mumbai Indians Lucknow 64 Wed 17-05-2023 7:30 PM Punjab Kings Delhi Capitals Dharamshala 65 Thu 18-05-2023 7:30 PM Sunrisers Hyderabad Royal Challengers Bangalore Hyderabad 66 Fri 19-05-2023 7:30 PM Punjab Kings Rajasthan Royals Dharamshala 67 Sat 20-05-2023 3:30 PM Delhi Capitals Chennai Super Kings Delhi 68 Sat 20-05-2023 7:30 PM Kolkata Knight Riders Lucknow Super Giants Kolkata 69 Sun 21-05-2023 3:30 PM Mumbai Indians Sunrisers Hyderabad Mumbai 70 Sun 21-05-2023 7:30 PM Royal Challengers Bangalore Gujarat Titans

IPL 2023: Where to Watch

The official broadcaster of IPL 2023 in India is Star Sports Network. This means that users will be able to watch all the IPL 2023 matches on Star Sports Channels.

