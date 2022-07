Indian Badminton Team in CWG 2022 | Complete List of Indian Shuttlers & Schedule

- Advertisement -

The much-awaited international multi-sport event Commonwealth Games 2022 (CWG 2022) is scheduled to be held in Birmingham, United Kingdom. The recent outstanding performance by the Indian team at the Thomas cup is going to be a huge morale booster for Indian shuttlers in CWG 2022. Indian shuttlers have won a total of 25 medals so far in the Commonwealth games. The unprecedented rise of badminton in India started 150 years ago. Let’s have a look at the Indian Badminton Team in CWG 2022 and the Badminton schedule for CGW 2022.

About Badminton Sport

Badminton is a racquet sport with opponents on either side of the net playing with a shuttlecock . The name is derived from the Duke of Beaufort’s Badminton House in Gloucestershire.

. The Badminton Association of India (BAI) was established in the year 1934. After independence, the rise of popular stars like The modern version of this sport has its origin in the city of Pune by British Army officers. The game was known as Poona at that timeThe Badminton Association of India (BAI) was established in the year 1934.After independence, the rise of popular stars like Prakash Padukone, Dinesh Khanna, Syed Modi, and Pullela Gopichand , added gems to this sport at the global level. India has steadily escalated its position and occupies a prominent place in South-East Asian nations.

Indian Badminton Team in CWG 2022

CWG 2022 – Women Badminton Squad PV Sindhu (women’s)

Aakarshi Kashyap (women’s)

Treesa Jolly (women’s)

Gayatri Gopichand (women’s)

Ashwini Ponappa (women’s) CWG 2022 – Men Badminton Squad Lakshya Sen (men’s)

Kidambi Srikanth (men’s)

Satwiksairaj Rankireddy (men’s)

Chirag Shetty (men’s)

CWG 2022 – Men Badminton Squad Lakshya Sen (men's)

Kidambi Srikanth (men's)

Satwiksairaj Rankireddy (men's)

Chirag Shetty (men's)

B Sumeeth Reddy (men's) Commonwealth Games 2022: Schedule of Indian Badminton Team in CWG 2022 29 July 2022 Time Event Venue 6:00 PM (IST) Mixed Team Event Qualifying Round 1 The NEC Hall 5 11PM IST Mixed Team Event Qualifying Round 1 The NEC Hall 5 30th July 2022 Time Event Venue 4:00 AM (IST) Mixed Team Event Qualifying Round 2 The NEC Hall 5 6:00 PM IST Mixed Team Event Qualifying Round 2 The NEC Hall 5 11:00 PM IST Mixed Team Event Qualifying Round 3 The NEC Hall 5 31 July 2022 Time Event Venue 4:00 AM (IST) Mixed Team Event Qualifying Round 3 The NEC Hall 5 8:00 PM IST Mixed Team Event Quarter Final The NEC Hall 5 1 August 2022 Time Event Venue 2:30 AM (IST) Mixed Team Event Quarter Final The NEC Hall 5 8:00 PM IST Mixed Team Event Semi-Final The NEC Hall 5 2nd August 2022 Time Event Venue 2:30 AM (IST) Mixed Team Event Semi-Final The NEC Hall 5 8:00 PM IST Mixed Team Event Bronze Medal Match The NEC Hall 5 3rd August 2022 Time Event Venue 2:30 AM (IST) Mixed Team Event Gold Medal Match The NEC Hall 5 2:30 AM (IST) Mixed Team Event Medal Ceremony The NEC Hall 5 5:00 PM IST Men's Singles Preliminary Round of 128 The NEC Hall 5 5:00 PM IST Women's Singles Preliminary Round of 128 The NEC Hall 5 5:00 PM IST Mixed Doubles Preliminary Round of 128 The NEC Hall 5 5:00 PM IST Men's Singles Preliminary Round of 64 The NEC Hall 5 5:00 PM IST Women's Singles Preliminary Round of 64 The NEC Hall 5 5:00 PM IST Mixed Doubles Preliminary Round of 64 The NEC Hall 5 4th August 2022 Time Event Venue 1:30 AM IST Men's Singles Preliminary Round of 64 The NEC Hall 5 1:30 AM IST Women's Singles Preliminary Round of 64 The NEC Hall 5 1:30 AM IST Mixed Doubles Preliminary Round of 64 The NEC Hall 5 6:00 PM IST Men's Singles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 6:00 PM IST Women's Singles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 6:00 PM IST Men's Doubles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 6:00 PM IST Women's Doubles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 6:00 PM IST Mixed Doubles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 5th August 2022 1:30 AM IST Men's Singles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 1:30 AM IST Women's Singles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 1:30 AM IST Mixed Doubles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 1:30 AM IST Men's Doubles Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 1:30 AM IST Women's Double Preliminary Round of 32 The NEC Hall 5 8:00 PM IST Men's Singles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 8:00 PM IST Women's Singles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 8:00 PM IST Mens Doubles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 8:00 PM IST Women's Doubles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 8:00 PM IST Mixed Doubles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 6th August 2022 Time Event Venue 2:30 AM IST Men's Singles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 2:30 AM IST Women's Singles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 2:30 AM IST Mixed Doubles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 2:30 AM IST Men's Doubles Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 2:30 AM IST Women's Double Preliminary Round of 16 The NEC Hall 5 8:00 PM IST Men's Singles Quarter-Final The NEC Hall 5 8:00 PM IST Women's Singles Quarter-Final The NEC Hall 5 8:00 PM IST Men's Doubles Quarter-Final The NEC Hall 5 8:00 PM IST Women's Doubles Quarter-Final The NEC Hall 5 8:00 PM IST Mixed Doubles Quarter-Final The NEC Hall 5 7th August 2022 Time Event Venue 2:30 AM IST Men's Singles Quarter-Final The NEC Hall 5 2:30 AM IST Women's Singles Quarter-Final The NEC Hall 5 2:30 AM IST Mixed Doubles Quarter-Final The NEC Hall 5 2:30 AM IST Men's Doubles Quarter-Final The NEC Hall 5 2:30 AM IST Women's Double Quarter-Final The NEC Hall 5 6:00 PM IST Men's Singles Semi-Final The NEC Hall 5 6:00 PM IST Women's Singles Semi-Final The NEC Hall 5 6:00 PM IST Men's Doubles Semi-Final The NEC Hall 5 6:00 PM IST Women's Doubles Semi-Final The NEC Hall 5 6:00 PM IST Mixed Doubles Semi-Final The NEC Hall 5 8th August 2022 Time Event Venue 2:00 AM IST Men's Singles Bronze Medal Match The NEC Hall 5 2:00 AM IST Women's Singles Bronze Medal Match The NEC Hall 5 2:00 AM IST Mixed Doubles Bronze Medal Match The NEC Hall 5 2:00 AM IST Men's Doubles Bronze Medal Match The NEC Hall 5 2:00 AM IST Women's Double Bronze Medal Match The NEC Hall 5 5:00 PM IST Men's Singles Gold Medal Match and medal ceremony The NEC Hall 5 5:00 PM IST Women's Singles Gold Medal Match and medal ceremony The NEC Hall 5 5:00 PM IST Men's Doubles Gold Medal Match and medal ceremony The NEC Hall 5 5:00 PM IST Women's Doubles Gold Medal Match and medal ceremony The NEC Hall 5 5:00 PM IST Mixed Doubles Gold Medal Match and medal ceremony The NEC Hall 5